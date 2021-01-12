الداهوم: هل هناك خطة لتكويت مستشاري «الفتوى والتشريع»؟

وطن النهار

وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالين برلمانيين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حيث طلب في السؤال الأول افادته وتزويده بقرارات مجلس الخدمة المدنية المثبتة في محاضر اجتماعاته والمتضمنة استثناء بعض موظفي الدولة من الاشتراطات الواردة في القرار رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية منذ عام 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وطلب في السؤال الثاني افادته وتزويده بعدد الذين تعاقدت معهم ادارة الفتوى والتشريع أو عينوا في وظائف فنية مع بيان خبراتهم وأعمارهم وذلك منذ 2014 حتى 2019، سبب اغلاق باب قبول الأعضاء الفنيين من الكويتيين منذ عام 2014 حتى 2018. واستفسر هل لدى الادارة خطة لتكويت وظائف المستشارين؟ مع تزويده بما يفيد ذلك.

وسأل: هل شغلت وظائف رؤساء القطاعات ونوابهم في الادارة عن طريق التعيين منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

وتسبب استمرار شغل وظائف رؤساء القطاعات ونوابهم بالتكليف منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وعدد الوكلاء والمستشارين الكويتيين في الادارة، وكم عدد المحامين من درجة (ب) وهل لهم مكاتب يمارسون من خلالها أعمالهم؟

