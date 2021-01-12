الديحاني استفسر عن جسر صباح الناصر

وطن النهار

في سؤال وجهه وجه النائب فرز الديحاني الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس حول مشروع تطوير وتوسعة جسر صباح الناصر قال الديحاني: لأكثر من (11) سنة يعاني تقاطع ضاحية صباح الناصر مع الدائري السادس الاهمال وعدم الالتفاف من قبل وزارة الأشغال بعد أن توقف العمل نهائيا في مشروع تطوير وتوسعة جسر صباح الناصر الأمر الذي تسبب معه في ازعاج أهل الضاحية ومرتادي الطريق. وأضاف: كانت نهاية الخلاف بين المقاول ووزارة الأشغال العامة حكم المحكمة بقبول دعوى الوزارة وتغريم المقاول مليون دينار جراء التأخير، كما أن الوزيرة رنا الفارس أعلنت في 9 يوليو 2020 عن طرح ممارسة استكمال جسر صباح الناصر، لذا يرجى افادتي: هل رست المناقصة على شركة أخرى أم أن المقاول استمر في عمله بعد فتح المظاريف والعطاءات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مستندات ترسية المناقصة.