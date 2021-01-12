«الإسكانية»: 3 معوقات تعطل مدينة جنوب سعد العبدالله

وطن النهار

اكد رئيس اللحنة الاسكانية البرلمانية فايز الجمهور ان اللجنة انتهت اللجنة من اجتماعها مع ثلاث جهات تمثل الهيئة العامة لشؤون الزارعة والصناعة والبيئة منوها الى ان هذا الاجتماع بني على اجتماع سابق مع وزارة الاسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور الوزير وقياداته.

واشار في تصريح للصحافيين الى انه تم مناقشة ملف جنوب سعدالعبدالله وتبين ان هناك 14 معوقا انجز منها 11 وتبقى ثلاث معوقات تخص الهيئة العامة لشؤون الزارعة والصناعة والبيئة مبينا ان اللجنة دعت هذه الجهات الثلاث التي تسببت في تعطيل مشروع جنوب سعد العبدالله ووجهنا اسئلتنا لهيئة الزراعة عن اسباب وجود احدى شركات الدواجن مع انها استفادت من مهلة بدأت منذ عام 2014 حتى 2019 حتى تنتقل الى موقع اخر وأخذت ارض وتعويض مادي الا ان المدة انتهت والشركة ما زالت مستمرة بالانتاج دون مسوغ قانوني حيث طلبنا من هيئة الزراعة اسباب ذلك وان كان هناك تمديد للشركة.

واضاف الجمهور ان الهيئة اوضحت ان مارس القادم سوف تزيل الشركة ما نسبته 75% من الموقع وتكتمل الازالة كاملة في يونيو القادم موضحا ان اللجنة الاسكانية طالبت بالاستعجال في ازالة الشركة التي شكلت عثرة في مشروع جنوب سعدالعبدالله، كما استمعت اللجنة للهيئة العامة للصناعة لأسباب وجود مصنع المعادن وأكدوا لنا ان المصنع سوف يتنقل خلال اربعة شهور وان لم ينتقل فهناك غرامة يومية 500 دينار على المصنع.

وقال انه تم مناقشة قضية الاطارات التالفة حيث تم الاجتماع مع رئيس هيئة البيئة الذي اكد ان هذه القضية متوقفة على الميزانبة لان نقل الاطارات الى موقعها الجديد في السالمي يحتاج الى كلفة مادية تتراوح بين 2 الى 4 مليون دينار مبينا ان طلب هذه الميزانية سوف يستغرق اشهرا ولذلك رأت اللجنة تكليف المؤسسة السكنية في ازالة الاطارات عن طريق مجلس ادارة المؤسسة.

واضاف ان اللجنة الاسكانية جادة في حل ملف القضية الاسكانية دون مداهنة او مجاملة لاي جهة حكومية لا تعمل على انجاز هذا المشروع.

من جانب آخر وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في شأن شروط وضوابط حصول المواطنين على القسائم الزراعية والجواخير.

وطلب الطريجي إفادته بشروط وضوابط حصول المواطنين على القسائم الزراعية والجواخير. واستفسر هل توجد استثناءات للحصول على القسائم الزراعية والجواخير؟ وقال إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسس ومعايير هذه الاستثناءات.

وطلب تزويده بصورة ضوئية من قرارات تشكيل لجان توزيع القسائم الزراعية والجواخير منذ تاريخ 1/1/2017 حتى 31/12/2020.

