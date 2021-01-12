الشحومي: ما خطة الزراعة لتشجير منطقة سلوى؟

وطن النهار

وجه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، عن خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة لتطوير والعناية بالحدائق العامة وصيانتها، وتشجير منطقة سلوى والاهتمام بالمزروعات فيها.

وجاء في السؤال: من اللافت للنظر ان منطقة سلوى تعاني من غياب ادراجها ضمن خطة التشجير في البلاد حيث تعاني ساحاتها وشوارعها من قلة الاهتمام بالزراعة وكذلك غياب الصيانة والاهتمام بالأشجار والمزروعات.

وقال الشحومي: يرجى افادتي بخطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجير منطقة سلوى والاهتمام بالمزروعات فيها واظهار المنظر الجمالي لشوارعها وساحاتها، وباسماء الشركات المشرفة على الصيانة والعناية المشرفة على الاهتمام بالمزروعات فيها مع تزويدي بصورة ضوئية من عقودها.

واستفسر: ما دور الهيئة في الرقابة على هذه الشركات؟ وما الآلية المتبعة لديها في مراقبة هذه الشركات؟ وهل تم توجيه انذارات او اي اجراء قانوني للشركات التي خالفت عقودها المبرمة مع الهيئة؟ وقال اذا كانت الاجابة الايجاب، فيرجى تزويد بكشف عن نوع المخالفات والاجراءات المتخذة ضدها من قبل الهيئة، كما استفسر عن خطة الهيئة للتطوير والعناية بالحدائق العامة وصيانتها؟

