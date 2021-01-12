العارضي: 30 ألف أسرة في انتظار تطبيق المطور العقاري

وطن النهار

في سؤال وجهه الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات قال النائب مساعد العارضي ان مدينة جنوب سعد العبدالله تم توقيع عقد تخطيطها وتصميمها في ابريل 2017، وسيكون هذا المشروع باكورة تطبيق نظام المطور العقاري في المشاريع الاسكانية الحكومية، كما جاء في المرسوم رقم (87) لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت وكوريا.

وأضاف: ونظراً لانتظار 30 الف اسرة لهذا المشروع ونظراً لتطبيق نظام المطور العقاري في مدينة بهذا الحجم والذي انتج معه هاجساً وتخوفاً لدى المواطنين من فكرة تطبيق نظام المطور العقاري. يرجى تزويدنا باجراءات المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المالية ذات العلاقة فيما يخص تطبيق قانون المطور العقاري؟ ودور بنك الائتمان عند تطبيق هذا القانون والقرارات المتخذة بهذا الشأن حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ والآلية التي سيتم فيها تطبيق هذا القانون؟

ومضى يقول: حتى تاريخ ورود هذا السؤال هل تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون المطور العقاري خاص في المدينة؟ واذا لم يكن متى متوقع بأن يتم الانتهاء منه؟ وهل عدم الانتهاء من صياغة قانون المطور العقاري احد اسباب التأخر الحاصل الآن في المدينة؟ واذا كان هناك اسباب اخرى ساعدت على تأخير المدينة يرجى ذكرها.

وختم بقوله: ما التصور لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في صياغة قانون للمطور العقاري يراعى فيه مصلحة المواطنين، وعدم مخالفة نصوص قوانين قائمة والتي تنص على ان تكون مساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 400 م2 بالاضافة الى عدم تحميل المواطن كلفة البنية التحتية؟

