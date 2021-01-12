الجمهور سأل عن مشكلات القضية الإسكانية

وطن النهار

أعلن النائب فايز الجمهور تقديمه اقتراحاً برغبة بشأن انشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المحافظات كافة.

وجاء في مقدمة الاقتراح انه يعتبر التعليم الديني جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام، ورافداً اساسيّاً من روافده، ومنذ ان تأسس التعليم الديني في الكويت وهو يقوم بدوره ويحقق اهدافه، وقد ساهم بنتائجه ومخرجاته في تعزيز الوسطية، ونشر الثقافة الاسلامية، وغرس الأخلاق الكريمة، وتعميق السلوك القويم. وزاد: ورغم الاهتمام المتزايد عند كثير من الطلاب والطالبات في الالتحاق والانتساب الى تلك المعاهد الدينية، الا اننا نرى افتقار كثير من المحافظات الى وجود تلك المعاهد الدينية بجميع مراحلها الدراسية، ما يسبب العزوف عن الالتحاق بها، وكذلك يهدد استمرار الدارسين فيها، لقلتها وبعدها عن مناطق سكنهم وتحملهم لمعاناة المواصلات والاختناقات المرورية، لذا فانني اقترح «انشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل محافظة من محافظات الكويت».

من جهة ثانية قدم النائب فايز الجمهور سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي بشأن عوائق وصعوبات استكمال تنفيذ مشروع سعد العبدالله الاسكاني. وقال في مستهل سؤاله: تعد المشاريع الاسكانية حجر الزاوية في علاج مشكلات القضية الاسكانية وتحقيق طموحات المواطنين مستحقي الرعاية في حصولهم على الوحدات السكنية في اقل مدة انتظار، الأمر الذي يسهم ايجابا في تقليص المستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأضاف: ولما كان مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني يحقق ما يجاوز (30.000) قسيمة الا انه ما زال يواجه العديد من العوائق والصعوبات التي تعطل وتؤخر انجازه، اضافة الى ما يواجه المشاريع الاسكانية الكبرى التي تقوم عليها المؤسسة من تأخير بسبب مشكلات التنفيذ ولم تزل هذه العوائق او توجد الحلول لها، لذا يرجى افادتي بالعوائق والصعوبات التي ما زالت تواجه استكمال تنفيذ مشروع سعد العبدالله الاسكاني وما نتائج الاجتماعات التي تمت مع اللجان والجهات ذات الصلة لحلها؟

واستطرد قائلاً: ما المشاريع الاسكانية التي ما زال تنفيذها يواجه عوائق او مشكلات تتطلب الدراسة واتخاذ الحلول؟ مع بيان ما يواجه هذه المشاريع من صعوبات وموقف المؤسسة في شأنها.

