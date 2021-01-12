نعم للتعاون بين السلطتين ولا للتأزيم

آراء

يعد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الكويت من تصعيد وتخوين وتشكيك في الذمم، من أهم القيم التي يجب أن يلتزم بها الجميع، فالتعاون يعني التآزر ومساعدة الجميع لبعضهم بعضاً لتحقيق غاية سامية واحدة وهي بناء الوطن ودفع عجلة التنمية والازدهار، وليكون الاشتغال والجهد منصبا نحو هذا الهدف المنشود الذي يحقق بناء الفرد والمجتمع ومعالجة القضايا الشائكة التي يعاني منها الوطن والمواطن من مشاكل صحية واقتصادية وتعليمية...الخ، وذلك يكون بعدم اهدار الوقت في مهاترات (تويتر) اليومية التي لن نجني من ورائها سوى قذف ذمم الناس بالباطل دون دليل، وبالتالي ننسى الهدف المهم الذي من اجله جاء بكم الشعب تحت قبة عبدالله السالم، ان تعاون السلطتين معا لا بد ان يأتي من خلال توزيع الجهود على الجميع كل في مجاله في سبيل تحقيق هدف واحد، والمشاركة فيما بينكم بالأفكار والمقترحات التي تصب في خدمة الوطن، كما أن الله -سبحانه وتعالى- يوفق المتعاونين وييسر أمرهم لأن يد الله مع الجماعة، بشرط أن يكون هذا التعاون لما فيه الخير للوطن والمواطن فالوطن يستحق منا ان ننحي مصالحنا الخاصة جانبا، ونعمل لكل ما يحقق الانجاز والبناء والتطوير، فتعاونوا تزدد الألفة بينكم، لأن التعاون يخلق جوا من تبادل الأفكار والخبرات وصولا الى النجاح، ولذلك ينتظر المجتمع الكويتي من البرلمان العمل الجاد وتحقيق التعاون المثمر والصادق مع الحكومة وبذل الجهد والتركيز لانجاز القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن لتحقيق الرؤى والأهداف والتطلعات.

وفي التعاون تكمن قوة المجتمع وازدهاره، وعلو مكانته بين الأمم، فلقد عاش المجتمع الكويتي أجمل لحظات الديموقراطية في الانتخابات البرلمانية الماضية في ظل وجود اجراءات احترازية كبيرة بسبب جائحة كورونا. ورغم الجائحة ورغم تساقط الأمطار وأحوال الطقس السيئة آنذاك لم يمنع ذلك المواطنين من الحرص على المشاركة في الاقتراع، التي أسفرت عن تغيير جذري في تركيبة المجلس، لهذا يتطلع المجتمع الكويتي الى ترجمة هذا المنجز الى واقع ايجابي، كما ينظر الناس الى هذا المجلس بروح الأمل والطموح والتعاون لا التأزيم والتعطيل، وافتعال الأزمات، اذ لدينا كفاءات عديدة متميزة ومتنوعة في المجلس وكلنا أمل أن ينعكس هذا التنوع والتميز على التفاعل والتعاون بين السلطتين داخل المجلس تماشيا مع الحالة الايجابية والتفاؤلية لدى المجتمع، اذ يجب ان نعمل لصالح القضايا المجتمعية الملحة التي يعاني منها المجتمع الكويتي، ليكون أمامنا منتج تشريعي كفء ومرن يستطيع الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

ان الكويت تحتاج منا جميعا ان نعمل بجد من أجل هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا الكثير والكثير، فقد منحنا الأمن والأمان وما لم يُمنح لكثير من الاوطان، ولذلك فإن من مدلولات الوفاء مبادلة العطاء بالعطاء ويكون ذلك بالتفاني والاجتهاد في العمل لبناء الوطن والوصول به الى أعلى المراتب.

