آراء

اليوم عنوان مقالي هو (؟) نعم علامة الاستفهام وبداية لنتعرف على التاريخ الافتراضي لعلامة الاستفهام ويقال والعهدة على القائل حيث ينسب المؤرخون الأوروبيون أن أصلها يعود للقرن التاسع الميلادي حيث كانت أوروبا تأخذ ثقافتها من الثقافة العربية بالاندلس وكانت علامة الاستفهام نقطة مستديرة (.c) ويعزز هذا القول ان علامة الاستفهام اصلها كان همزة وراءها نقطة (ء.) وان الأوروبيين قلبوا الترتيب فوضعوا القوس وبعدها النقطة (c.) وتكورت وأصبحت علامة الاستفهام التي نعرفها اليوم (؟)، وعلامة الاستفهام توضع في آخر السؤال الذي يحتاج لإجابة وهي تكون في العربية بالعكس عن اللغة الإنكليزية واللغات الأخرى التي تكتب من الشمال إلى اليمين، ولكن السؤال هنا ما علاقة علامة (؟) في موضوع مقالنا اليوم.

علامة الاستفهام اليوم باتت علامة كبيرة جدا حيث يزيد حجمها كل يوم عن اليوم الذي سبقه بعقل كل مواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة الذين يأملون ويرغبون بالعيش برخاء وخير ونعمة، كما عاش أهلنا بعد اعلان الدولة الثالثة بتاريخ دولة الكويت عند الاستقلال في 19/6/1961م وإنهاء المعاهدة البريطانية التي عقدت في 1899م حيث بدأ الرخاء بكل القطاعات الحياتية للكويتيين وتبدلت الحال من مدينة الطين القديمة للمدينة الحديثة التي نعيش اليوم على اطلالها حيث يقول واقع حالنا اليوم: أين كنا واين أصبحنا ولأين سوف نصل؟ ولأن الانسان يعيش على الامل كانت آمال الكويتيين واضحة في يوم 5/12/2020م حيث خرجوا ليقولوا كلمتهم نعم للتغيير وتم التغيير بالفعل، حيث وصل اكثر من 30 نائباً جديداً لقاعة عبدالله السالم وهذا العدد بالتغيير كان بمثابة رسالة واضحة ان مجلس 2020م ليس كمجلس 2016م ولكن الواضح أن الرسالة لم تقرأ بالشكل والصورة الصحيحة حيث جمدت آمال أهل الكويت بالتغيير وتعديل المسار، وبات جليا أن القارئ عمل بصورة مغايرة لمحتواها وهنا بيت القصيد وهو السبب الحقيقي لظهور علامة الاستفهام وكبرها كل يوم عن الايام السابقة، حيث بات المواطن الكويتي يسأل: هل رسالتنا لم تصل؟ أو لم تقرأ؟ وهل رسالة اهل الكويت لم تترجم وتفهم بالصورة الصحيحة؟ أو رسالتنا ككويتيين ليست مهمة؟ وهل ستبقى الحال على ما هي عليه أم سوف تتحرك المياه الراكدة؟ أم سيظل الصراع النيابي - النيابي حالة نشطة دائما؟ ويكبر الصدام النيابي - الحكومي مع مرور الايام؟ ولذا علامة الاستفهام كبرت وتكبر لدينا نحن البسطاء من اهل الكويت ونحن السواد الأغلب من الشعب الكويتي الذي يشعر إلى هذا اليوم ان رسالتنا بالتغيير لم تجد الاهتمام ولا تجد القارئ الصحيح لها؟ ولهذا نقول علامة الاستفهام بعقول الكويتيين زاد حجمها كبرا ويزيد مع مرور الايام ونحن نعيش حالة الطلاق المعلق غير البائن بين السلطتين حيث احتمال رحيل الحكومة الأولى وعمرها شهر واحد فقط وازيد بأيام قليلة وزيادة احتمالية قدوم حكومة ثانية متجددة نوعا ما، وهنا تظهر علامة الاستفهام مرة أخرى هل ستبقى أم سيكون حالها حال الاولى؟ وكل هذا والخاسر الوحيد هو الوطن والمواطن يا عيني عينك يا وطن ويا عوينتي يا مواطن.

وبالختام نسأل ونتساءل: هل ستختفي علامة الاستفهام التي تكبر كل يوم بعقول اهل الكويت؟ ام ستظل تكبر إلى حد ان يصعب ازالتها من عقولنا؟ وهذي الكويت صل على النبي والحين ما ظل إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يأتي الزمن ويجيب عن كل علامات الاستفهام التي بعقل المواطن الكويتي البسيط، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو واقع حال لفتة 2 والكادح من رأسه؟ الجواب الـ 2 يعملون بنظرية يا الله ارزقنا ونترك الذين سبحوا في فلكنا لرحمة الله وباقي الايام مع الخيل يا شقرة، وأنت اعقل ويوووز يا مواطن.

