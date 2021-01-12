نهاية الطريق

آراء

حينما يصل الزوجان إلى طريق مسدود تبدأ المشاكل ما بعد الطلاق، ولكن السؤال: لماذا تشتعل نار الانتقام سواء من الزوج أو الزوجة؟ وتبدأ عجلة القضايا بالمحاكم وكل طرف يفكر كيف ينتقم من الآخر؟!

أحبابي، هذه حياة كانت مشتركة بينكما، ومن الطبيعي ألا تخلو الحياة الزوجية من سلبيات وايجابيات، وما تصلان إلى حل الانفصال إلا لأنه آخر الحلول، و لجوئكما الى المحكمة سببه عدم اتفاقكما على حقوقكما قبل وبعد الطلاق.

أنا شخصيا لا أؤيد الطلاق لكن لابد أن تكون عندنا ثقافة تقبل الواقع وعدم الدخول في دوامة المشاكل.

عيشا حياتكما وخططا لمستقبلكما ولا تجعلا الماضي حجر عثرة في البحث عن سعادتكما.

