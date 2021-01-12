المشروعات الصغيرة.. مستقبل اقتصادي

آراء

المشروعات الصغيرة تعتبر في جميع المجتمعات المتقدمة والنامية اقتصاديا رديفاً مهما للمشروعات المتوسطة والكبيرة.

والمشاريع الصغيرة عادة لا يتجاوز رأسمالها 750 ألف دولار، ولا يتجاوز عدد العاملين بها 50 عاملا وموظفا.

وتلك المشروعات تستحوذ على اهتمام كبير في كثير من دول العالم لما لها من دور محوري في تحسين جودة الانتاج، تنويع الانتاج، توفير وظائف شاغرة للعمالة الوطنية بمختلف مؤهلاتها وبالتالي يكون لها الأثر الأكبر في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة خاصة بين فئة الشباب، كذلك زيادة الدخل، الابتكار والتقدم، التطوير في سوق العمل، وتتميز هذه الفئة من المشروعات بسهولة التمويل من المؤسسات التمويلية وانخفاض نسبة المخاطرة فيها مقارنة مع المشروعات الكبرى.

وتسهم المشروعات الصغيرة اذا قننت من قبل الدولة وفق ضوابط وشروط مدروسة بعناية كبيرة، في الاكتفاء الذاتي خصوصا في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية وكذلك في مجال الحرف والأنشطة اليدوية.

ومن الملاحظ ان الأنظار بدأت تتجه نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومعظم الدول هي بحاجة الى تلك المشروعات حيث انها تشارك في نمو اقتصادها وتحقق فرصا عديدة للتنمية الاقتصادية خصوصا في القطاع الخدمي وما تقدمه من مساعدة في القطاعين الزراعي والصناعي كما ذكرت آنفا.

وعودة إلى ذي بدء عندما ذكرت انها تعتبر رديفا مهماً للمشروعات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة حيث انها تلعب دوراً مهماً في دعم هذه المنشآت من خلال توزيع منتجاتها وامدادها بمستلزمات الانتاج، ومن خلال تصنيع بعض مكوناتها واجراء العمليات الانتاجية من خلالها لتوفير الكلفة والجهد والوقت على المنشآت والمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

لكن يبقى السؤال الأهم كيف يتحقق ذلك؟

الجواب مختصراً على الدولة القيام بالآتي:

? تشريع قوانين تشجع الشباب على الدخول في المشاريع الصغيرة.

? تقديم دراسة الجدوى برعاية مؤسسة اقتصادية تابعة للدولة لكل مشروع يتقدم به الشباب.

? توفير قطعة ارض في موقع مناسب لكل مشروع.

? توفير الدعم المالي الكافي للمشروع.

? توفير الدعم اللوجيستي.

? توفير الاستشارات الاقتصادية منذ اللحظة الأولى من بدء المشروع.

? تسهيل الاجراءات في جميع جهات الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة حتى يستفيدوا من الوقت ويكون جل وقتهم لادارة مشروعهم وتطويره.

? اعطاء فكرة المشروع فرصته دون النظر لعوامل اخرى.

اذا كان مسيرنا في هذا الطريق، سنرى مشاريع بأيادٍ وطنية تسهم في دفع العجلة الاقتصادية الى الأمام.

ودمتم.

