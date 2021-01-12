دافنبورت: حماية المنظومة البيئية

أول النهار

اشار السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت الى ان حماية البيئة البحرية هي تحدٍ عالمي يتطلب عمل منسق على المستوى الدولي وعبر عن سعادته بان الهيئة العامة للبيئة في الكويت ووكالة العلوم البحرية التابعة للحكومة البريطانية تعملان معا للتعامل مع هذه القضية المهمة في الكويت.

وأضاف ان سلامة المناطق الساحلية سوف تدعم الأنظمة البيئية والتي تعتبر ضرورية لتكاثر العديد من أنواع الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية وأن دعم البيئة الساحلية وإعادة تأهيلها والمحافظة عليها سيكون من الأدوات المهمة ضمن الجهود المبذولة للتصدي لتأثيرات التغير المناخي.

وأشار الى ان السفارة استضافت اخيرا ندوة افتراضية للاستماع الى تفاصيل عن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للبيئة لإعادة تأهيل البيئة البحرية حيث حضر تلك الفعالية ممثلين عن السفارات الفرنسية والإيطالية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لاسيما ان مثل تلك الحلول القائمة على أساس الطبيعة سوف تكون على قمة أولويات مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة السادس والعشرين والذي سوف تستضيفه مدينة غلاسكو البريطانية في 2021.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة الاتفاق الذي ابرم بين الهيئة العامة للبيئة في الكويت ومركز العلوم البحرية التابع للحكومة البريطانية على التعاون في مجال البيئة البحرية، وذلك لتعزيز للعلاقات الوثيقة بين مركز العلوم البحرية التابع للحكومة البريطانية والهيئة العامة للبيئة في الكويت في مجال البيئة البحرية، فلقد تم نشر ورقة بحثية مشتركة بين المركز والهيئة في احدى المجلات العالمية المتخصصة في العلوم البحرية ولقد تم التركيز في تلك الورقة على وضع التنوع البيئي في البيئة البحرية المحيطة بالكويت حيث سلطت الورقة الضوء على أهمية المحافظة على سلامة وانتاجية البحار والتي تعتبر حيوية للأمن الغذائي والمائي مع توفير بيئة ساحلية فريدة تساعد في الحد من آثار التغير المناخي.

ومن جانبه، قال عبدالله الزيدان نائب مدير الهيئة العامة للبيئة في الكويت ان البيئة البحرية الكويتية تعتبر حيوية جدا للاقتصاد والثقافة والازدهار.

وأضاف ان الكويت تواجه حاليا العديد من التحديات البيئية والتي تستوجب مراقبة وإدارة افضل للبيئة البحرية كما أشار الى ان الهيئة العامة للبيئة تعمل مع مركز العلوم البحرية البريطاني لتطوير خطط إدارة البيئة البحرية وبأن الهيئة العامة للبيئة تعمل كذلك على تطوير برنامج لمشاريع إعادة التأهيل بما في ذلك زراعة أشجار المانغروف للمساعدة في تحسين البيئة الساحلية وهذه المشاريع سوف تساعد على دعم التنوع البيئي وحماية الساحل من ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بالتغير المناخي.

ومن ناحيته قال العالم البحري في مركز العلوم البحرية البريطانية د. بريت ليونز إن الهيئة العامة للبيئة تعمل مع مركز العلوم البحرية البريطاني للتعامل مع تحديات إدارة البيئة البحرية مشيرا الى ان الخط الساحلي والمياه المحيطة بالكويت تتمتع بأهمية كبيرة كمورد اقتصادي وذلك من خلال صناعات مثل صيد الأسماك والسياحة والنشاطات الترفيهية.

وأضاف ان البحار حول الكويت تضم مزيجا فريدا من الأنظمة البيئية والنباتات والحيوانات مثل الرف القاري والسلاحف وبعض الأنواع المعرضة للانقراض من أسماك القرش.

كما أشار د. بريت الى ان الخليج يواجه حاليا ازمة مزدوجة تتعلق بالمناخ والتنوع البيئي مع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر بشكل اكبر من المعدل العالمي.

وذكر أن البيانات التي تم جمعها من خلال هذا العمل المشترك سوف تسهم في تقارير الكويت المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبأن نشر هذه الورقة في مجلة عالمية متخصصة يظهر ان الكويت تعمل على تطوير برنامج للمراقبة البحرية يلبي المتطلبات العالمية.

