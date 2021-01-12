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أول النهار

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أحمد النواف بحث وكويتاك قضايا مشتركة


استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك، حيث قدمت له التهنئة بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية، وتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني، كما تم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بسفيرة الجمهورية التركية، مشيدا بدور السفارة التركية في دعم العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين الكويت والجمهورية التركية الصديقة.


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