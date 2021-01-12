«المرأة الدولية» نظمت «التراث الثقافي الإندونيسي»

أول النهار

قال سفير اندونيسا لدى البلاد تري ثاريات ان استضافة مجموعة المرأة الدولية ليوم الثراث الثقافي الاندونيسي يأتي فى إطار التعريف بإندونيسيا وثقافتها وحضارتها وفنونها، مؤكدا ان الثقافة تقرب بين شعوب العالم

واضاف: رغم ما نعيشه الان الا ان السفارة الإندونيسية حاولت نقل أجواء إندونيسيا التراثية إلى الكويت، من خلال العروض الثراتية المقدمة. جاء ذلك في كلمة القاها في فعالية الثرات الثقافي الاندونسي الذي نظمتها مجموعة المرأة الدولية بالتعاون مع السفارة الإندونيسية لدى الكويت مساء اول من امس من خلال المنصة الافتراضية بمشاركة عضوات مجلس الادارة وعضوات المجموعة وزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت. ومن جانبها، رحبت رئيسة المجموعة حرم سفير باكستان أمبرين مصطفى بالمشاركين بهذه الفعالية وتقدمت لهم بالتهنئة بمناسبة العام الجديد معربة عن املها ان يكون هذا العام عام خير وسلام على الجميع.

كما أعربت عن شكرها للسفارة الإندونيسية بتنظيم هذه الفعالية حيث قدمت مصطفى باسم المجموعة درعاً تذكارية تكريما لسفير اندونيسيا لرعايته هذا الحدث، كما تم تقديم شهادات تقديرية لفرق الرقص المشاركة، كما تقدمت بالشكر والعرفان لعضوات مجلس الادارة على إعداد وتنظيم هذه الفعالية وتكاتفهن فى إنجاح هذا الحفل. يذكر ان الاحتفال تضمن عرض مقاطع فيديو عن الطبيعية المتنوعة لاندونسيا من التلال والجبال، السواحل والشواطئ الرملية، التي توفر خلفية خلابة لثقافة ملونة وعميقة وفريدة من نوعها. كما قدمت فرق من جزيرة بالي رقصتين من الفلكلور الأندونيسي الكلاسيكي والشعبي والتي تحاكي العادات والتقاليد، تضمنت الفعالية أيضا أنشطة متنوعة ومن ضمنها مسابقة سؤال وجواب وشارك جميع الحضور فى هذه الفقرة المميزة وتم توزيع الجوائز على الفائزات.

