توجه حكومي لفرض الضرائب

الأولى

فيما اجتمع عشرون نائبا في مكتب النائب ثامر السويط بمجلس الامة امس لتدارس الخيارات الدستورية لتعطيل اعمال مجلس الأمة، استمرت الحكومة في شراء الوقت حيث توقع النائب اسامة الشاهين ان الحكومة سائرة نحو تكتيك اضاعة وقت المجلس.

وقال: هذا تكتيك خطأ سيفاقم عدم الرضا منها شعبيا ونيابيا، وهذه رسالة سلبية ومخيبة للشعب والحكومة تكمل مصائبها الآن بتضييع الوقت والغياب عن اللجان، بعد مصائب سوء التشكيل والتصويت بالرئاسة والغياب عن الجلسة. واضاف: نحن في حال من عدم اليقين وهذا تكتيك سياسي حكومي ولكنه خطأ لانه يمارس تجاه الوطن والمواطنين لا النواب، وكذلك يمارس تجاه التحديات السياسية الاقتصادية المجتمعية، حيث انها مستمرة بالتأخير من الاستقالة الى قبولها الى اعادة التكليف لرئيسها الى اعلان التشكيل والقسم.



وبين: الحكومة مازالت قائمة وعليها تأدية اعمالها وواجباتها كما اقسمت وهي للوطن والمواطنين لا نحن النواب.

وكان النائب ثامر السويط قد اشار الى ان الاجتماع في مكتبه كان اجتماعاً تنسيقياً لرسم ملامح المشهد السياسي القادم وبحث جميع الخيارات الدستورية وللتأكيد على احترام القواعد الدستورية الضامنة لتفعيل الرقابة الشعبية.

وفي غضون ذلك، دخل وزير المالية خليفة حمادة في خانة الوزراء المؤزمين من وجهة نظر بعض النواب، حيث حذر النائب حمدان العازمي من عودته في ظل دفعه لمسألة الضرائب ومضيه نحو عقد ادارة النظام الضريبي قبل وجود تشريع من مجلس الامة.

وتساءل النائب مهند الساير عن اهداف مناقصة ادارة النظام الضريبي ومن هي الفئة المستهدفة وهل الأفراد معنيون بهذا النظام مستقبلاً عبر توجيه سؤال برلماني لوزير المالية، معلقا: السؤال هو المرحلة الاولى وأنتظر اجابته.

بدوره، أكد النائب هشام الصالح عدم امكانية فرض الضرائب الا بقانون من المجلس، مضيفا: واطمئن اهل الكويت بأنه لا يمكن ان يسمح اغلبية نواب المجلس بذلك، والضريبة المستحقة حالياً هي على التحويلات الخارجية وسنتقدم باقتراح بقانون في شأنها ونتأمل موافقة نواب المجلس عليها.

الى ذلك كشفت مصادر موثوقة لـ النهار، عن توجه الكويت لانشاء نظام ضريبي متكامل خلال المرحلة المقبلة، مستدركة بالقول ان وزارة المالية طرحت مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الضرائب المتكامل.

ولفتت المصادر الى ان توجه الكويت لتطبيق هذا النظام يأتي بناءً على توصيات مؤسسات تصنيف ونصائح من البنك الدولي وصندوق النقد، من اجل تحقيق التنوع المطلوب في مصادر الدخل، مع تراجعات اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية والتي اثرت كثيراً على مستويات السيولة في الاحتياطي العام، مع ارتفاع مستويات عجز الميزانية. وأشارت الى ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الدخل من شأنه تعزيز الايرادات غير النفطية بقيمة تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دينار وهو ما سيؤدي الى تعزيز المصدات المالية للدولة على المدى الطويل.

وقال ان من بين التحديات التي تواجه تطبيق نظم ضريبية متكاملة ومتطورة غياب الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات، وهو ما يعيد التوجهات الاصلاحية في الميزانية يؤدي الى عودة الأنظمة الى المربع الأول، حيث يقوم كل قيادي بطرح مناقصة مغايرة لسابقه، وهو الأمر الذي يحدث تضارباً في المشاريع والخطط الموضوعة من قبل وزارة المالية ويؤجل وتيرة الاصلاحات.