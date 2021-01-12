خروج 156 ألف وافد من سوق العمل

الأولى

أسهمت أزمة كورونا في اخراج قرابة 155 الفا و900 وافد من سوق العمل في البلاد بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للقوى العاملة أمس من الغاء 33 ألفاً و400 إذن عمل لوافدين انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد، إضافة الى إلغاء 91 ألفا و800 تصريح منته، و30 ألف ملف و700 مر على تاريخ انتهائها عام كامل إلى جانب 44.26 ألف ترخيص.

وأعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد، إلغاء بعض البيانات القديمة بهدف تحسين عمل النظام الآلي الجديد وتوفير الوقت والجهد على المراجع بما يضمن له سرعة وسهولة الإجراءات، موضحة أنه تم إلغاء جميع الملفات القديمة التي ليس لها عمالة محددة وكذلك التراخيص وتصاريح العمل المنتهية التي لم يتقدم صاحب العمل لإلغائها، بالإضافة إلى بعض العمالة التي غادرت البلاد وانتهت اقاماتها.

وأكدت في تصريح صحافي، أن إطلاق النظام الآلي الجديد يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هناك تنسيقا بينها وبين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لضمان استفادة هذه الفئة من الفرص الوظيفية بما يتوافق مع قدراتهم بغض النظر عن المؤهل، مؤكدة وجود تعاون بين الهيئة وشركات القطاع الخاص لترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة طبقا لما هو مسجل بملفات المقيمين بصورة غير قانونية. وأشارت إلى أن منصة تيسير خاصة بتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، موضحة أنها آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة البدون بسوق العمل بصورة أكثر ايجابية.