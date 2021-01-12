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قرر مجلس الوزراء أمس السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن إطار عودة العمالة عبر منصة بالسلامة مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط في الخطة اعتبارا من الأحد.

كما قرر المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد إلزام جميع القادمين من جميع دول العالم احضار شهادة بي سي ار تثبت سلبية نتيجة مرض كوفيد - 19 قبل الوصول الى الكويت بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص وليس من تاريخ صدور النتيجة، على ان يبدأ القرار من يوم الأحد المقبل. كما قرر المجلس اعتباراً من يوم الأحد المقبل تحميل شركات الطيران كلفة إجراء فحصين بي سي ار عند الوصول وخلال فترة الحجر للقادمين الى البلاد.