«السكنية»: تسليم 3599 شهادة لقسائم «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك»

الأولى

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن تسليم الإدارات المختصة 3599 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية (2370) وجنوب عبدالله المبارك (1229) حتى يوم الخميس الماضي. وأشار في تصريح صحافي، إلى أن ما يقارب 8000 مواطن حصلوا على مواعيد مسبقــــة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط الكروكي لاستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية. وأكد أن المؤسسة تحرص خلال توزيع الشهادات على الالتزام بآلية التباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية.

