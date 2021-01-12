الديموقراطيون متفائلون بـ«تجريم» ترامب!

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واشنطن - الوكالات: نشر مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروع قانون يدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة في حادث اقتحام الكابيتول.

وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب غدا من قبل الديموقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، في انتهاك لليمين الدستوري.. تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة.

وأشارت الوثيقة إلى أن ترامب أصدر مرارا وتكرارا ادعاءات كاذبة تزعم أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ناجمة عن تزوير واسع ويجب عدم قبولها من قبل الشعب الأميركي، ودعا إلى القتال الشيطاني أمام حشد من أنصاره يوم 6 يناير، تزامنا مع جلسات الكونغرس لإقرار نتائج التصويت.

واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديموقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه.

ودعت الوثيقة إلى عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

من جهته، قال رئيس اللجنة التنظيمية في مجلس النواب إن جلسة يوم الأربعاء(غدا) ستناقش مسائلة وعزل الرئيس ترامب من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير.

وقال عضو الكونغرس الديموقراطي جيم ماكجفرن لشبكة سي إن إن: من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية شديدة وبشكل مقصود.

وأضاف: نتوقع طرح القضية على جدول الأعمال يوم الأربعاء. وأتوقع الموافقة عليها. وقال ماكجفرن إنه يعتقد أن الجمهوريين في مجلس النواب سيعارضون قرارا يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل الخامس والعشرين على دستور الولايات المتحدة وإزاحة ترامب من السلطة، مضيفا أنه في هذه الحالة ستقوم اللجنة التنظيمية بإحالة موضوع القرار إلى التصويت العام، وبعد 24 ساعة، ستطرح قرارا آخر بشأن العزل للتصويت.