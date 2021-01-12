أميركا تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.. والسعودية ترحب

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الرياض - المنامة- واس: اعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بقرار الادارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة ارهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الارهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من ايران وما تمثله من مخاطر حقيقية ادت الى تدهور الوضع الانساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وعبّرت الوزارة عن تطلعها في ان يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الارهابية وداعميها، حيث ان من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وايقاف تزويد هذه المنظمة الارهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وانجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.

كما رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار الادارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية