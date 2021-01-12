3 معوقات تعرقل مشروع جنوب سعد العبدالله

الأولى

اكد رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية فايز الجمهور تبقي ثلاث معوقات من أصل 14 تسببت في تعطيل مشروع جنوب سعد العبدالله تخص الهيئة العامة لشؤون الزارعة والصناعة والبيئة.

وبين بعد اجتماع اللجنة امس مع الجهات الثلاث المعنية ان هيئة الزراعة قد قالت ان ازالة شركة الدواجن ستكون في مارس القادم بما نسبته 75% من الموقع وتكتمل الإزالة كاملة في يونيو القادم. اما هيئة الصناعة فقالت ان انتقال مصنع المعادن سوف يكون خلال اربعة أشهر وان لم ينتقل فهناك غرامة يومية 500 دينار على المصنع.

أما هيئة البيئة فقالت ان قضية الاطارات التالفة متوقفة على الميزانية لأن نقل الاطارات الى موقعها الجديد في السالمي يحتاج كلفة مادية تتراوح بين 2 الى 4 ملايين دينار، ورأت اللجنة تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ازالة الاطارات عن طريق مجلس ادارة المؤسسة.

من ناحيته، تعهد مقرر اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة بالعمل على رفع أي ظلم وتعسف تعرض له أي عضو في أي هيئة أو جهاز تعليمي، وعليه نؤيد ونبارك عودة د. وليد الطبطبائي ود. فهد الخنة للتدريس في جامعة الكويت?، وعلى كل من تعرض لتعسف أو ظلم التوجه الى ابواب اللجنة التعليمية بمجلس الامة. وسأل النائب عبدالله الطريجي وزير الإعلام? عن شروط الحصول على القسائم الزراعية والجواخير، وهل توجد استثناءات للحصول على القسائم الزراعية والجواخير?، وهل صدرت قرارات بالموافقة على توسعة بعض القسائم الزراعية في العبدلي? في المناطق التي اكتشفت حقول نفطية فيها.

كما وجه الطريجي سؤالا إلى وزيرة الاشغال رنا الفارس طلب فيه أسماء الشركات والمقاولين الذين تسببت أعمالهم في اتلاف الطرق والإجراءات التي اتخذت ضدهم، ومن تمت احالتهم الى الجهات القضائية، معتبرا ان وضع الشوارع المتهالكة يتناقض مع التطمينات الحكومية.

من جانبه، توجه النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتحري اسباب التوسع في انشاء الهيئات الحكومية من اجل الوقوف أمامه لبيان أسبابه وإجراءات الحكومة حيال تصحيح وتصويب هذه الأوضاع المخالفة، مبينا ان تعارض مع ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية لم تراعِ الحالة الاقتصادية الناجمة عن النقص الشديد في الموارد المالية للدولة على ضوء الحالة المرضية التي تسود العالم أجمع، خاصة مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في تقرير الرواتب والمكافآت ومقابل حضور جلسات المجالس ولجانها الفرعية بما يزيد عن عشرة آلاف دينار شهرياً للقيادات، ومكافآت سنوية عالية ترهق الميزانية العامة للدولة.

وقال: ما أسباب عدم تقيد الحكومة بما أوردته في الوثيقة الاقتصادية من معالجة ظاهرة تكدس الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية، وما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لمعالجة ما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات مع وجود أجهزة قائمة بالعمل تسعى لتحقيق الأهداف ذاتها.