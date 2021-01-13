السعودية تستهدف طرح سندات بـ 5 مليارات دولار

مال وأعمال

تستعد المملكة العربية السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع حوالي 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي. وقالت مصادر، إن المملكة على وشك التعاقد مع بنوك لطرح تلك السندات هذا الشهر، وأضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التوقيت وإن البلاد قد تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق من «بلومبرغ»

وعلى الرغم من أن سعر النفط، انتعش بنحو 45 % إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، إلا أنه لا يزال أقل من سعر التعادل في الموازنة البالغ 80 دولاراً .

