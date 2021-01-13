إمبراطورية ترامب تواجه مقاطعة الشركات العالمية

مال وأعمال

بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي، تتجنب شركات ومؤسسات كبرى التعاطي مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومع بعض أنصاره، حيث فقد ترامب في غضون أربعة أيام لاعبين رئيسيين دعموا ترامب في السابق.

وقامت منصة شوبيفاي بحذف متجرين تابعين لحملة ترامب والتي تبيع عدداً من البضائع مثل قبعات عليها شعار ترامب «اجعل أميركا عظيمة».

وقالت المنصة إنها لا تتسامح مع تلك النوعية من الأعمال التي تحرض على العنف والشغب وما فعله الرئيس ترامب غير مقبول لدينا ونتيجة لذلك أغلقنا المتاجر التابعة له.

كما تسعى مؤسسات أخرى مرتبطة بـ «ترامب»، بما في ذلك دويتشه بنك، أكبر مقرض للرئيس، وبنك سيغناتشر الذي أغلق حسابين لترامب، إلى النأي عنه وعن مؤسسات أعماله.

وتزامن هذا مع تجريد بعض الجامعات للدرجات الفخرية التي منحت للرئيس ترامب، مع تهديد بعض الجمهوريين البارزين بترك الحزب، وأعلان نقابة المحامين في ولاية نيويورك أنها بدأت التحقيق مع المحامي الشخصي لترامب، رودولف جولياني، ما قد يؤدي إلى عزله من المجموعة.

وفى الوقت الذي يسعى فيه الديموقراطيون بمجلس النواب لعزل ترامب، تعهدت أكثر من عشر شركات كبيرة بحجب تبرعات سياسية معينة. وقالت كوكا كولا انها ستوقف التبرعات من لجنة العمل السياسي، قائلة في بيان لها «ان هذه الاحداث سوف نتذكرها طويلا وستدخل فى قراراتنا المستقبلية المتعلقة بالمساهمات المالية.

وتشير نيويورك تايمز إلى أنه من المتوقع أن يستمر الضرر مع إعادة تقييم مختلف الشركات والصناعات لعلاقتها مع ترامب وأعماله العائلية.

وقالت سلسلة الفنادق العملاقة ماريوت إنها ستوقف أيضا التبرعات للجنة العمل السياسي التابعة لها «لأولئك الذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات»، في إشارة إلى الجمهوريين في الكونغرس الذين انضموا إلى مزاعم ترامب الكاذبة بتزوير الانتخابات.

وأشارت مورغان ستانلي وAT&T إلى أنها ايضا ستقوم بتعليق المساهمات لهؤلاء المشرعين.

في إنذار علني غير معهود، أصدرت مجلة فوربس الأميركية «تحذيرا» للشركات التي ستسعى لتوظيف مسؤولين عملوا بإدارة ترامب من التعرض إلى الإضرار بالسمعة.

أعلنت «جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأميركية» و«نادي الغولف الملكي القديم»، أنهما ستقاطعان مضمارين يملكهما ترامب في أعقاب اقتحام مؤيدين له مقر الكونغرس.

ومع إغلاق منصات التواصل الاجتماعي لحسابات ترامب فإن الخطط الرامية إلى إطلاق منصة إعلامية لترامب ستواجه عقبات. إذا سعى إلى إنشاء شبكة محافظة جديدة، أو الانضمام إلى شبكة قائمة مثل OAN أو Newsmax، فإنه لا يمكن ضمان بقاء المعلنين من الشركات الخاصة ودعمهم لمثل تلك الخطوة.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن العلامة التجارية لترامب التي تستند إلى الفخامة والنخبوية والزبائن الأثرياء، قد لا تتعافى بالكامل من تداعيات اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي.

