بنكان أوقفا التعامل مع الرئيس

مال وأعمال

قال مسؤولون أميركيون إن بنكين مرتبطين بالرئيس دونالد ترامب أوقفا التعامل معه، في أعقاب أعمال الشغب في الكونغرس التي وقعت الأربعاء الماضي وقام بها أنصاره.

وقالت متحدثة باسم مصرف سيغنتشر (Signature Bank) حيث يملك ترامب 5.3 ملايين دولار، إن البنك أغلق اثنين من حساباته الشخصية، كما أنها تطالبه بالاستقالة.

وقال البنك في بيان وفقا لموقع قناة «أن بي سي نيورز»، إننا «لم نعلق من قبل على أي مسألة سياسية ونأمل ألا نفعل ذلك مرة أخرى».

وأضافت المتحدثة أن البنك، ومقره نيويورك، تعهد بعدم التعامل مع المشرعين الآخرين «الذين صوتوا على تجاهل الهيئة الانتخابية».

كما يمتنع دويتشه بنك أيضًا عن المزيد من الأعمال مع الرئيس وشركته، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

