ساويرس ينافس بيل غيتس على شركة تصنيع طائرات خاصة

مال وأعمال

رفع الملياردير المصري ناصف ساويرس رهانه على صناعة الطائرات الخاصة، حيث اشترى أسهماً إضافية في شركة سيغنتشر أفياشن البريطانية وسط معركة استحواذ على الشركة.

اشترت شركة NNS، شركة الاستثمار المملوكة لناصف ساويرس، 2.14 مليون سهم في سيغنتشر أفياشن المدرجة في بورصة لندن بسعر 405.36 بنس (5.47 دولار) للسهم في 8 يناير، وفقاً لإيداع تنظيمي ، لترتفع حصتها إلى 7.41% من رأسمال الشركة من 7.16%. وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». قالت شركة بلاكستون غروب الأسبوع الماضي إنها تتعاون مع الملياردير بيل غيتس في عرض محتمل قدره 5.17 دولاراً للسهم للشركة، التي تعد أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم.

بدا أن رهان ساويرس على Signature يستحق المزيد والذي تم تبريره يوم الاثنين عندما أعلنت شركة Global Infrastructure Partners عن عرض موصى به بقيمة 5.50 دولاراً للسهم، أو 4.63 مليارات دولار فيما تدرس مجموعة Carlyle Group تقديم عرض جديد. أصبحت سيغنتشر من الأصول المتنازع عليها بشدة حيث لا يزال الطيران الخاص أحد قطاعات السفر القليلة التي استفادت من جائحة فيروس كورونا، حيث يوفر للأثرياء القدرة على مواصلة السفر مع تقليل الاتصال المحتمل الخطر مع الركاب الآخرين.

في حين أوصى مديرو Signature بعرض GIP، فإن لا شيء يمنع بلاكستون، و كارليل من تقديم عرض جديد سينظر فيه مجلس الإدارة.

