62 % من الفرنسيين يتوقعون أزمة اقتصادية في 2021

مال وأعمال

يدخل الفرنسيون العام الجديد بقلق شديد وتشاؤم غير مسبوق حيال تطور أوضاع البلاد وأوضاعهم الشخصية، حيث كشف آخر استطلاع الرأي أن أكثر من 6 من كل 10 فرنسيين يتوقعون حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2021.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (Elabe) لفائدة معهد مونتيني للدراسات أن 62 في المئة من الفرنسيين يشعرون بالقلق من هذا العام، فيما يدخل 42 في المئة منهم العام بشعور الإرهاق و42 في المئة بالتشاؤم وجزء كبير منهم غاضبون (30 في المئة).

في المقابل، قلة هم الذين يرون 2021 أكثر إيجابية: أقل من 3 من كل 10 فرنسيين يقولون إنهم متفائلون (28 في المئة)، و14 في المئة فقط يظهرون هدوءهم، و13 في المئة حماسهم، فيما يقول 13 في المئة أنهم غير مبالين.

وفي المقابل يبدو 3 في المئة منهم فقط أكثر تفاؤلاً، إذّ يعتبرون أن الوضع الاقتصادي للبلاد لن يتدهور.

ويبدو من خلال الأرقام التي كشفت عنها الدراسة أن القلق بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة حاضرًا بين جميع الفئات الاجتماعية والمهنية عند مستوى مماثل تقريبًا، ويزيد بشكل طفيف بين العمال والموظفين.

بيد أن شعور الفرنسيين بالتشاؤم حيال تطور أوضاع البلاد وأوضاعهم الشخصية خلال العام 2021، يشمل جميع الطبقات الاجتماعية. وفيما يتعلق بوضعهم الشخصي، فإن الفرنسيين ليسوا أكثر تفاؤلاً: غالبية منهم (55 في المئة) يعتقدون أن قوتهم الشرائية ستنخفض هذا العام، و44 في المئة يرون أن حياتهم الاجتماعية والشخصية ستتدهور كما يعتقد ما يقرب من 3 من كل 10 عمال أن وضعهم الوظيفي سوف يتدهور.

ويرتفع القلق بشأن الأوضاع لدى الفئة العمرية ما فوق الــ 65 عاماً. حيث يعتقد أكثر من 8 من أصل 10 أن اقتصاد الدولة والتوظيف في فرنسا سينكمش. أما بالنسبة لوضعهم الشخصي، فإن غالبيتهم تعتقد أن قوتهم الشرائية ستنخفض، وأن حياتهم الاجتماعية والشخصية ستكون أقل ثراءً (52 في المئة).

