«وول ستريت» تراجعت مع الاضطرابات في واشنطن

مال وأعمال

أغلقت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت منخفضة مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي بينما ينتظرون انطلاق موسم أرباح الشركات ويراقبون في وجل الأحداث السياسية في واشنطن. وأنهى المؤشر Dow Jones الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.29 % إلى 31008.69 نقطة في حين تراجع المؤشر ٍ&؛500 القياسي 0.66 % ليغلق عند 3799.61 نقطة. وهبط المؤشر Nasdaq المجمع 1.25 % ليسجل عند الإغلاق 13036.43 نقطة. وهوت أسهم Twitter أكثر من 6 % بعد أن أوقفت بشكل دائم حساب ترامب، لكنها ما زالت أعلى بحوالي 160 % عن مستويات تداولها قبيل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016 .