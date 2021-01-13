الذهب تعافى من خسائره

مال وأعمال

تعافى الذهب من خسائره التي مُني بها في وقت سابق عندما سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد أن توقفت موجة صعود للأسهم، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.03 % إلى 1848.90 دولاراً للأونصة في أواخر جلسة التداول، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1816.53 دولاراً. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 % ليسجل عند التسوية 1850.80 دولاراً للأونصة. ونزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في أكثر من عشرة أشهر بعد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.26 % إلى 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى لها في حوالي شهر عند 24.30 دولاراً. وهبط البلاتين 2.8 % إلى 1035.10 دولاراً للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.17 % إلى 2374.10 دولاراً للأونصة.