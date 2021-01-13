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مال وأعمال

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«نيكي» أغلق عند ذروة 30 عاماً


ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة عقود، إذ قادت أسهم شركات صناعة العقاقير النشاط بفضل تقرير ذكر أن عقاراً تصنعه تشوجاي للأدوية فعال في علاج مرضى «كوفيد-19». وصعد المؤشر نيكي 0.09 في المئة إلى 28164.34 نقطة بعد أن تعافى من انخفاضات سجلها في وقت مبكر، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.16 في المئة إلى 1857.94 نقطة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الاستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: «عاود المستثمرون شراء الأسهم فور ان بدأت السوق تتراجع، ما يظهر القوة الأساسية للطلب». وأضاف: «لقد تلقوا (أيضاً) الثقة في السوق مع ارتفاع العقود الآجلة الأميركية أثناء الليل». وقفز سهم تشوجاي للأدوية 5.91 في المئة بفضل أنباء عن فعالية عقار، ما ساهم في تعزيز مؤشر شركات صناعة الأدوية للارتفاع 1.68 في المئة.


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