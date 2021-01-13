متى يكون لبلدي إدارة حقيقية؟!

آراء

ان المبادئ المعلنة في وثيقة التنمية والتطوير والاصلاح المتفق عليها في عدة مؤتمرات دولية والمستمدة من التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة وما تبعها من اختلالات هيكلية حكومية ومجتمعية واقتصادية، فضلاً عن التغيرات التي طرأت على انماط ادارات الدول، والظهور القوي لادوار جديدة للمجتمعات العربية والمنظمات المدنية لتأكيد الحاجة لاجراء تقييم موضوعي يستهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي المتجدد للادارة الحقيقية المطلوبة في اعادة بناء دولة المؤسسات وتحقيق كفاءة الادارة والتعامل الايجابي مع تداعيات تلك الاختلالات واستحقاقات المستقبل. هذه مبادئ عامة عن الادارة الحقيقية المطلوبة في تحقيق دولة المؤسسات التي اقرتها معظم المؤتمرات العربية والدولية عن طريق دراسات مستفيضة لتحقيق تلك الادارة والتي تؤمن التنمية الحقيقية للدول وبناء دولة المؤسسات البناءة، فأين نحن في الكويت من كل هذا؟ ان الملاحظ مما تقدم ان الكويت تشارك في جميع تلك المؤشرات والتي افرزت هذه النتائج المتقدمة في تحقيق الادارة الحقيقية وما يتبعها من ايجابيات عامة في بناء دولة المؤسسات المستدامة والمستقرة، فلماذا لا نعمل على تطبيق المبادئ وتحقيق الطريق الصحيح للمستقبل؟ إنه مجرد تساؤل مشروع وأمنية مطلوبة للتفكير في مستقبل هذا البلد الطيب. والله المستعان.

