أزمة الولايات المتحدة الأميركية

آراء

الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها المنتهية ولايته دونالد ترامب تعيش أزمة داخلية عميقة، تهدد النمط الديموقراطي الأميركي، وتهدد المجتمع بالتفرقة، ما بين أنصار الجمهوريين والديموقراطيين، الصراع حاليا وصل الى حد العنف السياسي واقتحام مبنى الكونغرس في تطور مخيف لمخلفات الحقبة الترامبية، وأوردت صحيفة نيويورك تايمز ذائعة الصيت أن اقتحام الكونغرس الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، يجب أن يوضح للجميع أن احتمال اندلاع العنف السياسي في أميركا هو بمثابة نهر من البنزين، ينتظر ديماغوجيا مثل ترامب، ليرمي فيه بعود ثقاب مشتعل.

حيث ان الظروف التي قادت لاقتحام ونهب مبنى الكونغرس شبيهة بتلك التي شهدتها أميركا في القرن الـ19، عندما تراجع الجنوبيون عن حقبة السماح للسود بتقرير مصيرهم المعروفة بحقبة اعادة الاعمار، وأطلقوا العنان لعهد الاستبداد العنصري. فقد ردد ترامب خلال انتخابات نوفمبر الماضي خطاب دعاة تفوق البيض الجنوبيين خلال تلك الحقبة الغابرة، وذلك عندما أكد كذبا وقوع تزوير واسع النطاق في التصويت بالمدن ذات الأغلبية السوداء.

وعليه فالأيام التي سبقت غزو مبنى الكونغرس عكست العديد من أصداء الانقلاب المخطط له بشكل معقد، والذي نفذ ضد حكومة مدينة ويلمينغتون، بولاية كارولينا الشمالية عام 1898، حين أطاح العنصريون البيض بحكومة تم انتخابها من خلال تحالف ضم ممثلين عن الأميركيين من أصل أفريقي والبيض الليبراليين.

ونتيجة هذا الصراع الرئاسي على الأقل من طرف واحد والذي وظف فيه الارث العنصري بشكل كبير، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت على مشروع قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الى عزل الرئيس دونالد ترامب، بينما فتحت السلطات 25 تحقيقا بقضايا ارهاب محلي على خلفية اقتحام الكونغرس.

وقالت بيلوسي في رسالة للمشرّعين ان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب اليوم على اللجوء الى التعديل 25 للدستور، وحثت بنس على عزل الرئيس، معتبرة أن ترامب «يشكل تهديدا وشيكا على الديموقراطية والدستور الأميركي».

وسط هذا الجدال الذي يعبر عن أزمة عميقة أخذ أبعادا اجتماعية خطيرة، تبقى الولايات المتحدة الأميركية مهددة بالانقسام الاجتماعي ولفترة طويلة، وربما تنعكس على سياستها الخارجية ودورها العالمي كشرطي لتنظيم التوازنات العالمية، خصوصا وان الصين مستعدة لأخذ دورها.

والله من وراء القصد،،،

