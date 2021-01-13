المصالحة الخليجية والبرلمانية

آراء

استطاعت المساعي الدبلوماسية الكويتية أخيراً الوصول الى المصالحة الخليجية، رغم شدة موجة التقلبات السياسية المحلية والدولية، حتى تكللت بالنجاح في عودة العلاقات الى سابق عهدها لتحقيق التضامن «الخليجي- العربي»، حيث قوبلت تلك المساعي المباركة بترحيب الولايات المتحدة الأميركية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي «جوزيب بوريل» باتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على الاستعادة الكاملة للعلاقات المشتركة.

إلا أننا نجد في المقابل كماً كبيراً من علامات التعجب والاستفهام التي تسيطر على الفوارق الشاسعة أمام التعاطي «الحكومي» مع المشهد السياسي المحلي، مقارنة بالتعاطي السياسي الخارجي للدولة، فالوضع السياسي المحلي تكسوه حالة من الشد والجذب والانقسام في وجهات النظر، الأمر الذي يستوجب التوقف « الحكومي» قليلاً وإعادة النظر جدياً في المشهدين السياسيين الخليجي والمحلي والمقارنة فيما بينهما «منطقياً»، فعلى رغم صعوبة التعاطي الدبلوماسي مع السياسة الخارجية، إلا أن النجاح وتجاوز الأزمات بكامل المرونة والانسيابية تنحاز لصالح الكويت، وأما فيما يتعلق بالسياسة المحلية والإنجازات «البرلمانية- الحكومية»، نجد سطوة الاستغراب تهيمن على الفجوات السياسية الكبيرة بين الحكومة والبرلمان.

فبعيداً عن تفاوت الأسباب التفصيلية لمختلف الآراء إزاء الوضع السياسي السائد في العديد من الملفات العالقة، إلا أننا نشهد في حقيقة الأمر الإجماع الذي يصب في قالب واحد وهو أن ما لا يختلف عليه عاقلان يكمن في «قدرة السلطة التنفيذية على إدارة الدولة ومصالح الأمة»، وفق ما أشار إليه المشرع في نصوص مواد الدستور ومنها المادتين (104) و(150) على سبيل المثال لا الحصر.

كما لا يختلف الجميع أيضاً على «عدم وجود» أي خلاف مباشر بين الأمة والحكومة، وهذا ما يجب على «الحكومة» استيعاب أدق تفاصيله، فلكل أزمة فتيل يستوجب العمل جدياً على نزعه ووضع صمام أمان لمواجهة مجمل التحديات وتفادي تكرار أي أزمات مستقبلية.

وحتى يتحقق نجاح المصالحة البرلمانية في الوصول الى توافق « برلماني - حكومي » على غرار المصالحة الخليجية، لذا يستوجب على الحكومة أن تتقدم بخطوة كبيرة تنعكس إيجاباً على الشارع السياسي، والمتمثلة في إصدار قرارات ذات أصداء عالية تشمل الشعب قاطبة، ليتسنى? لها انجاز خطة عملها بكل انسيابية ومرونة في ظل «العهد الجديد».

