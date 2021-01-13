هل تسقط أميركا؟!

آراء

صدمة كونية تلك التي أصابت العالم ليس بسبب الانتشار الساحق لـ «كورونا»، إنما لاقتحام «بيت الحرية» وملجأ المكلومين، والمعذبين في الأرض، مبنى الكابيتول أو الكونغرس الأميركي.

لم يتصور أشد الكارهين للديموقراطية الغربية أن يقتحم الرئيس المهزوم «بانتهاء ولايته» وبعد انتخابات منضبطة على عقارب ساعة «تمثال الحرية»، ومؤسسات الديموقراطية، وأصنام العدالة الإنسانية، يوم التنصيب الكبير، ويحول الاحتفال إلى دماء ودموع، إلى جرحى بالعشرات، إلى نواب وشيوخ يلتحفون بكراسي البرلمان، إلى رموز ضاعت هيبتها في الكر والفر من تحت أقدام غوغاء ترامب وحاشيته المدججين بالقرون التترية ورداء الفرو الوحشي المريع، ناهيك عن جميع الأسلحة المحتملة، وتلك المرخص لها وللأسف الشديد، من خناجر وسكاكين وسيوف وجنازير و«سِنَج» ورشاشات، ومسدسات، وعضلات مفتولة، والأنكى تلك الخطة المحكمة التي هبطت بالفوضى من فوق سطح «الكابيتول» ومن نوافذه «المعشقة» بالليزر والكاميرات و«الأسلحة المضادة للصواريخ».

المشهد المأساوي على كوميديته وأحد «الغوغاء» يجلس مكان رئيسة مجلس النواب «المرعوبة» نانسي بيلوسي، أو بعض الشيوخ أو حتى رجال الشرطة الذين هرولوا إلى الطوابق العليا خوفًا من الهجوم الرهيب، والأمواج البشرية الفادحة، جميعهم جميعهم، وبعد حصر الخسائر، وتضميد الجراح، ونزع الخوذات البلاستيكية المزودة بأنابيب وخراطيم التنفس الاصطناعي عن النواب والشيوخ، كان الجميع يطرح السؤال الصعب: هل سقطت أميركا؟ أو هل ستسقط بسقوط «الكابيتول»؟

والجواب كان في عهدة مستشار الأمن القومي الأميركي للرئيس الجمهوري الأسبق روبرت ماكنمارا الذي تلقى السؤال ذاته من الرئيس ريتشارد نكسون عندما راح ضحية فضيحة «ووتر جيت»، والتي لا تُقاس ولا تُقارن بفضائح المأسوف على فترة حكمه الرئيس المهزوم ترامب.

كان الرد من مكنمارا عفويا ورائعا: لا سقوط لدولة مؤسسات، لا نهاية لحضارة لم تقم على المزاج الشخصي، لكنها قامت على الشرائع والقوانين التي تحاكي مقتضيات الإنسان في أي زمان وأي مكان، ولا خوف على أميركا كون الحرية فيها مصانة رغم «يأجوج ومأجوج» اللذين يخرجان من الجحور أحياناً محاولين السطو على النظام الدقيق، لكنهما في كل مرة يفشلان ويردان على أعقابهما.

لن تسقط أميركا أيها السادة لسبب بسيط هو: أن دولة المؤسسات تحميها شرائع المؤسسة، وأن سيادة القانون بمفهومه العادل وبإتاحته لتكافؤ الفرص، ولصيانته للدستور والأعراف والنظام الانتخابي حتى في حالة الطوارئ والحروب وتلك التي تتشابه مع الوضع الأميركي الراهن، فإنني أجزم بأن الإقصاء سيكون للمنشقين على النظام، أي نظام، وأن الحياة ستكتب لمؤسسات الحرية والعدالة والحق.

ليس ذلك دفاعًا عن أميركا أو عن سياساتها تجاه الشرق الأوسط مثلًا، لكنه توضيح لأمر في غاية الخطورة، ولضباب كان في منتهى الكثافة ليلة اليوم الأميركي الأسود.

قالها أحد رؤساء الولايات المتحدة الأميركية السابقين: لا أخاف على بلادي لأن بها جامعات مثل هارفرد وستانفورد وديوك، ولن أخشى على ديموقراطيتها من الزوال لأنها معجونة بالعدالة والنظام ومصانة بالدستور والوعي وحماية التفكير.

سوف يذهب بايدن للبيت الأبيض معززاً مكرما، وسوف يستقبله مايك بنس وزوجته ولو لم يستقبله ترامب وزوجته أو ابنته العروس النبيلة، ولو لم يقدم له كل الجمهوريين القرابين والتهاني والتبريكات، سيجلس بايدن ومعه مستشاروه ومساعدوه ووزراؤه المتنوعون ذوو الأعراق المختلفة في المكتب البيضاوي، وسوف يكون أول قرار له ربما، كيفية صيانة القانون والدستور، وعدم تكرار مأساة الكابيتول لو تم خطف السلطة من موتور أو مجنون أو متهور، رغم ذلك يظل السؤال، ماذا يمكن أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة من حكم ترامب؟ هل ستنسحب منه السلطة، ويتم إقصاؤه بالقانون واللوائح والأنظمة المرعية؟ ربما لكن المسألة تحتاج إلى تفعيل للمادة 25 من الدستور الأميركي بأن يوافق معظم وزرائه وعلى رأسهم نائب الرئيس مايك بنس، ومن ثم موافقة ثلثي أعضاء «الكابيتول» أو الكونغرس المكون من غرفتي النواب والشيوخ.

الأمر على استحالته، لكن كل شيء ممكن، من أجل أميركا وليس من أجل أي رئيس مهما كان ثريا أو غاضبا، ومهما كانت غوغائه منتشرة في الأحراش والحواري والأزقة والميادين.

