فتنة الابتلاء

آراء

قال تعالى في محكم كتابه: {كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون} الأنبياء (35)، والابتلاء هو الاختبار والامتحان للانسان، ويكون بصور متعددة منها البلاء في المال أو الصحة أو الاهل أو الجاه أو في أمور أخرى.

فالبلاء في المال هو بأن يهب الله العبد المال الوفير ليحاسب فيما أنفقه فيه ان كانت نفقات العبد للمال في طريق الخير أوجر عليه وكان سبباً له بعد الله في دخول الجنة، وان كان العبد قد صرف ماله على ملذاته وشهواته كان صرف المال حسرة عليه وسبب في دخوله النار بعد أمر الله، أما الابتلاء في الصحة فهو أن يمتحن الله عبده بأن يصاب بمرض فان شكر وصبر وحمد الله كان هذا البلاء شفيعاً له يوم الحساب وأن كان العبد أثناء مرضه يشكو ويتذمر ولا يستنجد الله في مرضه كان هذا البلاء شاهداً عليه يوم لا ظل الا ظل الله، وأما الابتلاء في الأهل فهو أن يرزق الله العبد ذرية تكون ظالمة لنفسها فما عليه الا أن يحتسب الأجر ويصبر حتى يقضي الله أمره، وأما البلاء في الجاه هو أن يتبوأ العبد منصباً يحاسب عليه يوم الحساب فإن خاف الله في قراراته كانت له درعاً من النار وأما ان تعب شهواته ورغباته كانت سبباً في دخوله النار.

قال تعالى { المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا} الكهف (46)، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمدلله ولا اله إلا الله والله أكبر، وهنا أشار الله تبارك وتعالى الى فضل الباقيات الصالحات بأن فضلها كبير وعظيم، ان الاستقامة في كل شيء هو من المستحيلات وذلك لأن الكمال لله سبحانه، ولكن يجب على العبد أن يكون وسطاً في جميع أمور حياته وتصرفاته حتى ينال رضا الله ومنها يدخل الجنة.

ان الانسان السعيد هو من فكر في بيت الآخرة وسعى الى أن يقيمه على الشكل الصحيح، وليس من ظن أن الدنيا ليست فانية وتبع مغرياتها وملذاتها، لان الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر.

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الحق مهما كان طريقه وعرا والذين يقصدونه عددهم قليل، لابد من أن ينتصر في آخر الطريق!

