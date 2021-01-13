جنون العظمة ومخاطره على الإنسانية

آراء

جنون العظمة هو مرض نفسي وآفة اجتماعية عرفتها البشرية منذ القدم، وستبقى هذه الظاهرة متلازمة مع تطور الحياة الانسانية على كوكب الأرض، ومن الجدير بالذكر أن ما يعتقده مريض جنون العظمة، لا علاقة له بخلفيته الثقافية أو الدينية أو مستوى ذكائه. جنون العظمة هو مرض خطير يصيب بعض الناس فيجعله يبالغ بوصف نفسه بما يخالفه الواقع، يشعر الفرد بأنه يمتلك قابليات استثنائية وقدرات جبارة ومواهب مميزة.

جنون العظمة هو خلل عقلي يجعل الانسان يشعر بقوة وعظمة غير عادية فيخترع وقائع خيالية تتسق مع المشاعر للهروب من الواقع. يسيطر هذا المرض على الانسان حيث يصبح شديد التركيز على قدراته وصفاته الحميدة والقوة التي يتمتع بها في التوصل الى المراكز العليا، فهو يحاول تسلّم زمام الحكم في كل الأمور ويحب أن يكون المسيطر والمهيمن في كل المجالات، وأن يكون قراره هو القرار الوحيد من دون معارضة.

جنون العظمة يجعل الفرد يشعر بأنه بطل أو مخترع، فلا يتقبل النقد، بل هو من ينتقد الناس ويستخف بهم ويتسلط على من هم دونه، فهو يستخف الناس ولا يفتأ ينتقدهم، ويحقّر من شأنهم، وينظر الى باقي الناس نظرة الاحتقار.

ان انتهاكات الرئيس الأميركي ترامب عبر تلاعبه بقاعدته السياسية، أو الظهور بافتخار أمام الكاميرات، أو بالتهديد من أجل التوصل الى صفقات مستقبلية ناجحة تؤكد أن ترامب يعاني من عدة أمراض نفسية تجعله يشكل خطرا حقيقيا على العالم.

يشير جنون العظمة الى اعتقاد خطأ بسموه وذكائه الخارق وعظمته، غير أن مخاطر مرض جنون العظمة مع دونالد ترامب قد انتقلت من هذه الدائرة الصغيرة الى الدائرة الكبيرة من السياسة والقيادة، ومن القدرات الاقتصادية والعسكرية ما لم يسبق أن عرفته البشرية على امتداد تاريخها.

فما شهده العالم في السنوات الماضية خلال رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة يضع علم النفس بكل فروعه أمام تحديات جديدة، بالاضافة الى شخصيته الغريبة وأسلوبه. حيث يحمل جنون العظمة في حالة دونالد ترامب مخاطر تدميرية على سلامة بلده أميركا ومواطنيها، ثم يهدد البشرية عامة على مستوى العالم.

