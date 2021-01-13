رانيا يوسف: رفضت الدوبلير في «اللعبة 2»

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شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع «انستغرام»، فيديو من كواليس مسلسل «اللعبة 2»، وظهرت في الفيديو وهي تؤدي مشهدا صعبا خلال ربطها في الهواء بدون الاستعانة بدوبلير بديلاً عنها، وعلقت عليه قائلة: «رانيا يوسف بدون دوبلير، Cat woman، من كواليس مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش، قريبًا». وكانت الفنانة رانيا يوسف استأنفت تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة» مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت الى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة في الجزء الأول من العمل الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي بعدما عرض على احدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل في صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدي. مسلسل «اللعبة 2» أشرف على كتابته فادي أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد ومحمد صلاح خطاب، وابراهيم صابر، واخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.

