منيرة الهويدي: إعادة إنتاج «الدراما» التلفزيونية المتوقفة منذ أكثر من 20 عاماً

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في خطوة من شأنها الاسراع في تنفيذ المرتكزات والأهداف الرئيسة لبرنامج العمل الحكومي، وبناء على توجيهات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وانعكاسا للفكر الاستراتيجي، شكلت وزارة الاعلام لجانا وفرقا متخصصة من ذوي الشأن لاصدار لوائح وضوابط فنية وادارية ومالية تهدف الى تطوير العمل الاداري والفني، وتحقيق الريادة في مجال صناعة الاعلام الرسمي.

وكشفت وكيل وزارة الاعلام منيرة سليمان الهويدي ان اللجان والفرق المشكلة من خلال الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية من داخل وخارج الوزارة، تسعى الى خلق بيئة عمل جاذبة تتماشى والاعلام الرسمي للدولة.

لافتة الى ان من بين الأهداف الرئيسة هو اعادة الثقة خاصة في مجال الانتاج الدرامي والوثائقي داخل الوزارة المتوقف منذ أكثر من 20 عاما.

ولفتت وكيل وزارة الاعلام الى انه تم تشكيل فريق عمل متخصص لوضع معايير فنية وأخرى مالية لانتاج الأعمال الدرامية والوثائقية المميزة عن طريق كوادر وزارة الاعلام، بهدف تشجيع الكفاءات.

لاسيما الشبابية منها، منوهة الى أن فريق عمل آخر انتهى من وضع ضوابط وأسس شراء الأعمال التلفزيونية التي من شأنها أن تثري مكتبة وزارة الاعلام،

وأكدت أن العمل يسير بالتوازي مع فرق متخصصة لاجازة نصوص جميع المسلسلات التي تنتجها مؤسسات وشركات الانتاج الفني الكويتية أو المحطات الفضائية وتبث أعمالها عبر القنوات الفضائية التابعة لوزارة الاعلام.

وقالت «هناك مراجعة وتقييم للمواد الاعلامية الخاصة بالمسرحيات والأفلام والمسلسلات والأغاني الموجودة لدى الوزارة، اضافة الى دراسة الدورات البرامجية وتقييمها من حيث الشكل والمضمون».

