ابتسام الحمادي: سنحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيس الرابطة

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صرحت د. ابتسام الحمادي نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية أن أعضاء الجمعية العمومية للرابطة والتي قد ترأسها د. خليفة الهاجري رئيس الرابطة قد صوتوا بالاجماع على منح ثقتهم للتقريرين الاداري والمالي للهيئة الادارية للعامين النقابيين 2019 و2020.

وقد ثمنت الحمادي تلك الثقة الغالية من لدن اعضاء الجمعية العمومية، وانها وبالانابة عن اعضاء الهيئة الادارية تتقدم بالشكر الجزيل من اعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الذي اثرى مناقشة التقريرين؛ بل وزاد الهيئة الادارية اصراراً على تحقيق طموحات اعضاء الرابطة المستقبلية، ولقد لخص التقرير الاداري انجازات الرابطة طوال عامين تحت عدد من الاعمال منها العمل الاداري المتمثل بالمخاطبات الرسمية والمطالبات الادارية لأعضاء الرابطة كذلك العمل الثقافي الثري الذي استوفاه اعضاء الهيئة الادارية من خلال حضور المهرجانات والندوات والمؤتمرات وتمثيل اعضاء الرابطة، وأخيرا العمل الاجتماعي في الدعوة الى عدد من المناسبات الاجتماعية التي ساهمت في التقارب الاجتماعي بين الأعضاء من جهة ومن جهة أخرى بين الرابطة ومؤسسات التعليم العالي الزميلة. خصوصا ونحن على مسافة قصيرة من استكمال عشر السنوات لتأسيس الرابطة الذي سيتوج باحتفال خاص.

ومن جانبها قالت د. أحلام حسن أمين سر الرابطة إنها تشعر بالارتياح نحو ما جرت عليه الأمور اثناء دور انعقاد الجمعية العمومية العادية، واهمها التزام الأعضاء بجدول الأعمال الذي تمثل في التصويت أولا على عقد الجمعية العمومية عبر منصة تيمز وفق آلية مبتكرة تتناسب وقرارات مجلس الوزراء في التزام التباعد الاجتماعي وقد تم اقرار تلك الآلية من قبل الهيئة الادارية ومباركة اعضاء الجمعية العمومية وتلاها مناقشة التقريرين الاداري والمالي والمصادقة عليهما ومن ثم الانتقال الى فتح باب الاقتراحات والتوصيات الذي حمل الهيئة الادارية مسؤوليات هي من واجبنا نحو زملائنا في متابعة التالي من القضايا الأكاديمية والادارية والمالية: وعلى رأسها المطالبة بصرف نهاية الخدمة لأعضاء الهيئة التدريسية قبل التقاعد والمطالبة بأجهزة حديثة ومتطورة لمواكبة التطور التكنولوجي في فنون التصميم المسرحي والتلفزيوني وتوفير الورش والدورات المؤهلة أكاديميا وعمليا للأعضاء كذلك متابعة الشؤون المتعلقة بالترقيات وتعديل أوضاع الهيئة التدريسية وأمور أخرى تهتم بالشأن المالي والثقافي.

ويعرف أن رابطة أعضاء هيئة التدريس قد تأسست في العام 2011 وهي الآن تستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

