برشلونة وسوسييداد في انطلاق كأس السوبر

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تنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني، اليوم، بمواجهة تجمع بين ريال سوسييداد مع برشلونة، قبل أن يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيك بلباو غدا.

ويشارك في السوبر، 4 فرق للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الإسباني، تعديلًا على لائحة البطولة منذ العام الماضي. وتنص اللائحة على مشاركة بطلي الليغا وكأس الملك، إلى جانب وصيف كل منهما، مما منح الفرصة لظهور برشلونة، وصيف بطل الدوري، وكذلك طرفي نهائي الكأس، سوسييداد وبلباو.

شهدت النسخة الماضية، مشاركة ريال مدريد رغم عدم فوزه بأي لقب، إلى جانب عدم كونه وصيفًا لأي من البطلين. وجاءت مشاركة الفريق الملكي في السوبر بعدما تُوج برشلونة بلقب الليغا، فضلًا عن تواجد الأخير كوصيف لبطل الكأس.

وكان أتلتيكو مدريد قد أنهى موسم 2018-2019 وصيفًا لبطل الليغا، بينما فاز فالنسيا بلقب الكأس، لذا لم يملك ريال مدريد، أحقية في المشاركة.

وما أتاح للميرنغي فرصة المشاركة في البطولة هو وجود برشلونة في نهائي الكأس وفوزه بلقب الليغا في آن واحد، ليقرر الاتحاد الإسباني إشراك ثالث الليغا لإكمال مربع الفرق المتواجدة في البطولة. واستفاد فريق العاصمة الإسبانية من هدية غريمه برشلونة بالفوز في مباراته الأولى على فالنسيا، قبل أن يهزم أتلتيكو في المباراة النهائية، لينتزع اللقب بعدما كان الفريق الوحيد الذي لا يحق له التواجد في السوبر.

ورغم أن برشلونة يشارك في النسخة الحالية بصفته وصيف بطل الدوري الإسباني، إلا أنه يُمني نفسه بمحاكاة سيناريو ريال مدريد قليلًا. ويشارك بارشا في هذه النسخة دون تتويجه بلقبي الدوري وكأس الملك، لكنه قد يسير في النهاية على خطى غريمه.

وخرج برشلونة من الموسم الماضي دون ألقاب، حيث ودع كأس الملك مبكرًا، وخسر الليغا لصالح ريال مدريد، فيما تعرض لإقصاء مذل من دوري أبطال أوروبا بالخسارة (2-8) من بايرن ميونخ في ربع النهائي. ولن يكون ذلك الموسم الصفري عائقًا أمام رفاق ليونيل ميسي للمُضي نحو رفع كأس السوبر الإسباني هذا العام، بذات الطريقة التي فعلها ريال مدريد الموسم الماضي.

