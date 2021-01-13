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دوليه

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توتنهام يلتقي فولهام بدلاً من أستون فيلا


تأجّلت مباراة توتنهام ضد أستون فيلا المنكوب بفيروس كورونا المستجد في الدوري الإنكليزي الممتاز، وسيلاعب رجال البرتغالي جوزيه مورينيو فولهام في مباراة مؤجلة من المرحلة 16 أعيدت جدولتها اليوم، فيما يلعب اليوم أيضاً مانشستر سيتي مع برايتون ضمن المرحلة 18 من الدوري الانكليزي. وسبق لمواجهة فولهام-توتنهام أن طالها التأجيل في 30 ديسمبر الماضي جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف فريق سكوت باركر.
وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان أول من أمس أنه «بعد طلب أستون فيلا إعادة جدولة المباراة، وبسبب عدد اللاعبين والموظفين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 أو عزلهم من قبل النادي، لم يكن أمام الدوري الإنكليزي خيار آخر سوى إعادة جدولة المباراة».
وأضافت أنه «نتيجة لإعادة الجدولة تلك، سيلعب توتنهام الآن مباراته على أرضه ضد فولهام بدلاً من أستون فيلا، يوم الأربعاء 13 يناير».
وكان مورينيو قد اعتبر أنه «من المستحيل تماماً» تأجيل المزيد من مباريات فريقه وسط ازدحام جدوله مع مشاركته في أربع مسابقات.


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