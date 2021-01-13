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دوليه

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خيتافي هزم إلتشي


تغلب خيتافي على إلتشي 3-1 ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني أول من أمس. ومنح راؤول غوتيريس إلتشي الهدفَ الأول عند الدقيقة الرابعة قبل أن ينجح خيتافي في تعديل النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين بواسطة مارك كوكورييا، بعدها أكمل إلتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج إيفان ماركوني بالبطاقة الحمراء
وأستغل خيتافي النقص العددي لتدوينِ الهدف الثاني عن طريق خايمي ماتا قبل أن يسجل زميله انخيل لويس رودريغيز الهدفَ الثالث من علامة الجزاء.
بدوره عاد ريال بيتيس بالفوز 2-0 من أرض هويسكا. سجل الثنائية الجزائري عيسى ماندي 78 وأنتونيو سانابريا 90، وطرد لاعب الفريق الأندلسي باول اكووكو 82.


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