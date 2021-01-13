ميلووكي تفوق على أورلاندو

دوليه

تفوق ميلووكي باكس على أورلاندو ماجيك بسهولة 121-99 بفضل 22 نقطة لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بينها 13 في الشوط الثاني ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تأجلت مباراة دالاس مافريكس ونيو أورليانز بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان يانيس أفضل لاعب في الدوري في السنتين الماضيتين، غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد كليفلاند كافالييرز السبت بسبب تقلص في عضلات أسفل الظهر لكنه تخلص منها ليقود فريقه الى تحقيق فوزه الخامس في آخر ست مباريات واضاف الى نقاطه الـ22، أربع تمريرات حاسم وست متابعات. وأضاف كل من خريس ميدلتون وبوبي بورتيس 20 نقطة للفائز أيضاً.

أما أفضل مسجل في صفوف أورلاندو فكان نيكولا فوتشيفيتش من مونتينيغرو مع 28 نقطة و13 متابعة. ونجح ماجيك في تقليص الى نقطتين في مطلع الربع الأخير 88-86 بفضل «دنك» لأرون غوردون، لكن باكس رد بقوة بعد ذلك بتسجيله 22 نقطة مقابل اثنتين فقط لمنافسه ليحسم المباراة في صالحه.

وتألق سي جاي مالكولم في صفوف بورتلاند ترايل بلايزرز ليقوده إلى فوز صعب على تورونتو رابتورز 112-111 بتسجيله 30 نقطة بينها سلة الفوز قبل نهاية المباراة بـ9 ثوان علماً بأنه قلب تخلفه بفارق 17 نقطة في إحدى مراحل المباراة ليخرج فائزاً. واضاف داميان ليلارد 23 نقطة وأضاف 7 متابعات.

وحقق واشنطن ويزاردز أول فوز له على ملعبه ها الموسم إثر تغلبه على فينيكس صنز 128-107 بفضل 34 لبرادلي بيل مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة في غياب النجم المخضرم راسل وستبروك بداعي الاصابة.

وسجل غوردون هايوارد 34 نقطة بينها 28 في الربع الاول ليقود تشارلوت هورنتس الى الفوز على نيويورك نيكس 109-88 محققا الفوز الرابع تواليا لفريقه.

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 -94، وساكرمنتو كينغز على انديانا بايسرز 127-122، ومممفيس غريزليز على كليفلاند كافالييرز 101-91.

وتأجلت مباراة دالاس مافريكس مع نيواورليانز بسبب فيروس كورونا المستجد. كذلك أعلنت رابطة دوري كرة السلة تأجيل مباراة اخرى بين شيكاغو بولز وبوسطن سلتيكس.

ويعود سبب تأجيل هاتين المباراتين إلى أن مافريكس وسلتيكس ليس لديهما ثمانية لاعبين متوفرين، وهو الحد الأدنى المطلوب من رابطة الدوري لخوض المباريات. واضطر مافريكس إلى إغلاق منشآته الأحد بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من لاعبيه، وهم جوش ريتشاردسون ودوريان فيني-سميث وجايلن برونسون، بفيروس كورونا.

