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دوليه

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التوتر مستمر بين غوميز وغاسبيريني


واصل الأرجنتيني بابو غوميز لاعب أتالانتا إثارة الجدل بخصوص العلاقة التي تربطه بالمدرب جان بييرو غاسبيريني.
وعلق غوميز على تصريحات المدرب الإيطالي التي أدلى بها السبت الماضي، حيث قال غاسبيريني إن الاختيارات تمليها عوامل عدة، مؤكدا على أنه اتخذ القرار لضرورة إيجاد نوع مختلف من أسلوب اللعب للفريق، مضيفا أن الجميع كان يكافح في عديد اللحظات ولم يكن غوميز يتأقلم مع التغييرات. وكان الرد من قبل غوميز يتمثل في نشره لمقاطع فيديو عبر حسابه في انستغرام سلط فيها الضوء على بعض المناسبات التي عاد خلالها لمساعدة لاعبي خط الوسط في المواسم القليلة الماضية.


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