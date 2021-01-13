مان يونايتد مع ليفربول في «رابع» الكأس

دوليه

ستكون المواجهة بين مان يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول على ملعب «أولد ترافورد» أقوى مباريات الدور الرابع من مسابقة كاس الاتحاد الإنكليزي بموجب القرعة التي سحبت أول من أمس. وتقام مباريات هذا الدور يومي 23 و24 يناير الحالي أي أنّ الفريقين سيلتقيان مرتين في مدى أسبوع واحد، لأنّ ليفربول يستضيف يونايتد على ملعب أنفيلد في الدوري المحلي في 17 الحالي أيضاً. ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري المحلي متساوياً نقاطاً مع مان يونايتد. وجاء برنامج الدور الرابع على النحو التالي، إيفرتون مع شيفيلد ونزداي، برنتفورد مع ليستر سيتي، وست هام مع دوناكستر، تشلسي مع لوتون، شيفيلد يونايتد مع بليموث، فولهام مع بيرنلي، ويكومب مع توتنهام، برايتون مع بلاكبول، تشورلي مع وولفرهامبتون، بارنسلي مع نوريتش، سيتي ساوثمبتون او سشروزبيري مع ارسنال، سوانسي سيتي مع نوتنغهام فوريست، بورنموث مع كرولي، تشلتنهام مع مانشستر سيتي، وميلوول مع بريستول سيتي.