مصر تواجه تشيلي في «مونديال اليد»

دوليه

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ وسط إجراءات صارمة لمكافحة عدوى «كورونا».

ويرفع المنتخب المصري شعار الفوز في المباراة الافتتاحية أمام تشيلي في الجولة الأولى للمجموعة السابعة الملقبة بمجموعة الموت التي تضم أيضا التشيك والسويد. وسيصعد أول 3 منتخبات في المجموعة للدور التالي الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق لمصر أن استضافت نسخة 1999 وحققت وقتها أكبر إنجاز في تاريخها آنذاك بالحصول على المركز السابع. وبهذا ستكون مصر أول دولة من خارج أوروبا تستضيف مونديال اليد مرتين علما بأنها استضافت مونديال اليد لفئة الشباب مرتين سابقتين أيضا في 1993 و2009.

وسيكون المنتخب المصري بحاجة للفوز في مباراة اليوم من أجل وضع إحدى قدميه على الأقل في الدور الرئيسي. وتمثل المباراة اليوم المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين علما بأنهما شاركا في آخر خمس نسخ سابقة من البطولة ولكن لم يسبق لهما أن التقيا في أي مباراة رسمية. ويقتصر تاريخ المنتخب التشيلي في المونديال على هذه النسخ الخمسة فيما يمتلك المنتخب المصري تاريخا أكبر كثيرا حيث يخوض المونديال للمرة السادسة عشر.

يذكر أنه تم إلغاء الحضور الجماهيري قبل انطلاق البطولة في ظل المخاوف من انتشار كورونا واعتراض بعض المنتخبات على حضور 20% من سعة الصالات.

