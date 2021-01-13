مصر تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات مع قطر

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المنامة – الوكالات: اعلنت مصادر من قطاع الطيران ووسائل إعلام رسمية امس أن مصر سمحت بإعادة فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران مع قطر واستئناف الرحلات بين البلدين.

وقال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني لموقع «بوابة الأهرام» إن مصر «ترفع رسميا الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية».

وجاء القرار في أعقاب خطوات من جانب السعودية والإمارات ومصر لإنهاء المقاطعة التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر في عام 2017.

من جهة ثانية أرسل وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، دعوة لنظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لإرسال وفد رسمي إلى المنامة لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين، تنفيذا لنص بيان «قمة العُلا»، وفقا لوكالة أنباء البحرين. وقال الزياني في نص رسالته «أود الإفادة بأنه تنفيذاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن».

وأضاف وزير الخارجية البحريني في نص الدعوة «لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك».

وأشار الزياني إلى أن بلاده شكلت لجنتين، إحداهما قانونية والأخرى للمتابعة تنفيذا لما نص عليه «بيان العُلا»، وفق نص الدعوة.

