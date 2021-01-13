ترشيح المستشار حنفي الجبالي لرئاسة البرلمان

عربيات ودوليات

كشفت وسائل إعلام مصرية محلية، أمس، أنه سيتم ترشيح المستشار حنفي الجبالي لرئاسة مجلس النواب المصري.

ونقل موقع «مصراوي» عن النائب المصري، مصطفى بكري، قوله إنه تراجع عن الترشح لوكالة مجلس النواب، بعد الاتفاق مع حزب «مستقبل وطن» على الأسماء المترشحة لمنصب رئيس البرلمان ووكيليه.

وقال بكري إن «مستقبل وطن» اتفق على الدفع بالمستشار حنفي الجبالي للترشح في رئاسة مجلس النواب المصري. كما أوضح أنه تم الاتفاق أيضا على الدفع بالنائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين للترشح على منصب وكيل البرلمان. ووجه بكري الشكر إلى د. علي عبد العال، الرئيس السابق لمجلس النواب المصري، واصفا إياه بالقيمة الوطنية والإنسانية.

