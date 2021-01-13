تراشق رئاسي «مفتوح» في بلاد «مغلقة»

عربيات ودوليات

انشغلت مواقع التواصل والصحف ومحطات التلفزة اللبنانية الثلاثاء بتسجيل مسرب لرئيس الجمهورية ميشال عون، يتهم فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ «الكذب» ورد الاخير عليه بينما شكلت مرحلة تشديد اجراءات الاغلاق العام لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» هاجسا طاغيا لدى اللبنانيين.

وخلال لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، لبحث مصير تأليف الحكومة الذي لا يزال معلقا، فيما البلاد غارقة بالأزمات. بدا في تسجيل مصور مسرب من قصر بعبدا ان عون يتهم الحريري بـ «الكذب».وسأل دياب خلال لقائهما في قصر الرئاسة في بعبدا الاثنين عون عن «وضع التأليف»، فرد الأخير قائلا «ما في تأليف.. بيقول عطاني ورقة .. بيكذّب». كما أضاف «عمل تصاريح كذب، وهلق ليك قديش غاب». وتابع «ليك حظهن اللبنانيين، وهلق راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر». في المقابل، رد الحريري بتغريدتين على حسابه على «تويتر»، متحدثا عن «الأفكار السفيهة» و«الخطيئة» مقابل «الحكمة».

إقفال صعب

يأتي هذا التراشق فيما لبنان يعيش أحد أسوأ أزماته الاقتصادية، منذ عقود، زادها سوءا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، كما فاقمتها جائحة «كورونا» مع إعلان البلاد الإقفال العام، جراء تزايد عدد الإصابات، فيما تقترب المستشفيات من المستوى الأقصى لقدرتها على استيعاب الحالات الحرجة. وذكر بيان لمجلس الدفاع الأعلى أن أول حظر تجول ليوم كامل سيبدأ في الخامسة صباحا يوم الخميس وينتهي في الساعة نفسها من صباح الجمعة 25 يناير. وكان كثير من اللبنانيين قد انتظروا في طوابير طويلة أمام متاجر التجزئة توقعا لاتخاذ تلك الإجراءات الأشد.ويواجه العزل العام مقاومة وسط مخاوف من ارتفاع البطالة والتضخم والفقر. ولا يزال لبنان يواجه أزمة مالية مدمرة سحقت عملته الليرة وأصابت البنوك بالشلل وحرمت المدخرين من ودائعهم وتتناقص المستلزمات الطبية في ظل شح الدولار.

تحقيقات الانفجار

ردّت محكمة التمييز في لبنان طلب وقف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وسمحت للمحقق العدلي القاضي فادي صوان باستئناف جلسات التحقيق. وقالت المحكمة إن قرارها يأتي بانتظار البت في طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي إلى الارتياب المشروع. وكان المحقق العدلي قد علّق التحقيقات 10 أيام بعد ما تقدم الوزيران السابقان بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.

