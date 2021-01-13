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إيفانكا ستحضر تنصيب بايدن .. وترامب ساخط


كشف مصدر مطلع في البيت الأبيض لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ابنة الرئيس الاميركي إيفانكا ترامب تخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في يوم 20 يناير الحالي، وذلك من أجل إنقاذ حياتها المهنية السياسية الطموحة. وقال المصدر ان «إيفانكا قلقة من أن مهنتها السياسية الواعدة في خطر وهي تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ سمعتها». وأشارت «ديلي ميل» إلى أن نية إيفانكا أثارت غضب والدها الذي اعتبر أن ما تنوي فعله سيعد «إهانة لكونها ترغب في التعامل مع المحتالين الذي يحاولون إسقاطه، وأنه يجب على الأسرة الوقوف معا ووضع جبهة موحدة.


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