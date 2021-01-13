أنصار ترامب يُحضِّرون لـ«حرب مسلحة» ضد أميركا

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واشنطن – الوكالات: سرع مجلس النواب الأميركي تحركاته من أجل تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بينما يبدو البيت الابيض غير راغب بالدفاع عن الرئيس وسط تحذيرات من اقتام انصار ترامب على شن «حرب مسلحة» ضد المؤسسات الأميركية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القرار الذي قدمه الديمقراطيون، والذي يدعو مايك بنس نائب الرئيس، الى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور رغم اعتراض الجمهوريين.

وتأتي هذه التحركات بعد يوم واحد من بيان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، الذي أكد فيه أنه يمتلك معلومات عن تحذير وجهته مجموعة مسلحة بتنظيم انتفاضة ضخمة اذا وافق الكونغرس على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته يوم 20 يناير الجاري. ووفق المعلومات التي نشرتها شبكة «ايه بي سي» نقلا عن مكتب التحقيقات الفدرالي فان هذه المجموعة تخطط للتوجه الى واشنطن يوم 16 من الشهر الجاري، وتُحرض على اقتحام المحاكم ومقار فدرالية في حال عزل ترامب قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبالتوازي مع هذا المسار، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة ستنظر في مشروع قرار اتهام قدمه 3 مشرعين ديموقراطيين، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بما سيتيح بدء اجراءات لمحاكمته، اذا ما تم قبوله في مجلسي النواب والشيوخ. في المقابل قال العضو الجمهوري في مجلس النواب توم ريد انه «سينضم لغيره من النواب لطرح قرار يوبخ الرئيس ترامب، لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير بشأن هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس». وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي اقترح في وقت سابق خيارات بديلة لاجراءات العزل، وهي مشروع قرار للتوبيخ، وانشاء لجنة من الحزبين للتحقيق في اقتحام الكونغرس واصلاح قانون الفرز الانتخابي الذي يمنع نائب الرئيس من اتخاذ أي قرار يغير أصوات الولايات وكذا سن تشريعات لتعزيز الثقة بالانتخابات الفدرالية في المستقبل. كما قالت المصادر ان مسؤولي البيت الأبيض ليست لديهم خطة بعد، للتعامل مع معركة المحاكمة وانهم لا يدافعون عن سلوك ترامب أمام مجلس الشيوخ، لكنهم يضغطون للسماح له بمغادرة منصبه بهدوء.

في غضون ذلك قال البيت الأبيض في بيان ان الرئيس دونالد ترامب أعلن حالة طوارئ في العاصمة واشنطن في الفترة ما بين الـ11 والـ24 من الشهر الجاري، وأمر بتوجيه المساعدة الفدرالية للمساهمة في استجابة العاصمة بسبب الظروف الطارئة المترتبة على تنصيب الرئيس المنتخب. بدوره، أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن حفل تنصيب المقرر في العشرين من الشهر الجاري سيكون تحت عنوان «أميركا الموحدة». وقال الفريق الانتقالي في بيان ان «هذا اليوم سيشكل بداية مرحلة جديدة تجمع البلاد، بعد الأزمات غير المسبوقة والانقسامات العميقة، وستفتح طريقا الى مستقبل أكثر اشراقا».

