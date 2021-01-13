الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية ينهي ولاية ترامب!

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أورد الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأميركية بشكل سابق لأوانه أن ولاية الرئيس دونالد ترامب انتهت الاثنين ما أثار لغطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أن «ولاية دونالد ج. ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19,49» قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفحوها الى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني علماً أن الموقع الالكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل في ما يتعلق بولاية الرئيس أو هويته. ولم تدل وزارة الخارجية على الفور بأي تعليق رداً على سؤال حول ما اذا الحادثة ناجمة عن عملية اختراق الكتروني أو خلل في النظام.

ونقل موقع «بازفيد» عن دبلوماسيَين طلبا عدم كشف هويتيهما أن «موظفاً غاضباً» في وزارة الخارجية عدل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس وأن وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.

الى ذلك أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف في رسالة الى موظفي وزارته استقالته من منصبه في وقت تتزايد فيه المخاوف من حصول أعمال عنف جديدة خلال أداء الرئيس المقبل جو بايدن اليمين الدستورية. وقال وولف في رسالة الى موظفي وزارته «أخطو هذه الخطوة بحزن لأنني كنت أرغب بالبقاء حتى نهاية هذه الادارة». وأضاف «لكن هذه الخطوة أملتها علي الأحداث الأخيرة، بما في ذلك القرارات القضائية بشأن شرعية سلطتي».

ودخلت استقالة وولف حيز التنفيذ ليل الاثنين الثلاثاء وتولى مهامه بالانابة مدير الوكالة الفدرالية للأحوال الطارئة بيت غاينور.

ويشغل وولف هذا المنصب منذ نوفمبر 2019 وقد انتقد الأسبوع الماضي الاجتياح «المأساوي» و«الشنيع» للكابيتول من قبل أنصار للرئيس دونالد ترامب. وكان وزيرا النقل والتعليم قدما الأسبوع الماضي استقالتهما احتجاجاً على أعمال العنف التي ارتكبها أنصار ترامب في حرم الكونغرس.

